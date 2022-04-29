Son dakika haberi... Tokat'ta jandarma ekibi kaybolan küçükbaş hayvanları dronla buldu - Son Dakika
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Son dakika haberi... Tokat'ta jandarma ekibi kaybolan küçükbaş hayvanları dronla buldu

29.04.2022 17:15
Son dakika haberi... Tokat'ta jandarma ekibi kaybolan küçükbaş hayvanları dronla buldu

Son dakika haberler: Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaybolan 42 küçükbaş hayvanı, jandarma ekibi dron yardımıyla buldu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaybolan 42 küçükbaş hayvanı, jandarma ekibi dron yardımıyla buldu.

Çamdibi köyünde ikamet eden ve hayvancılıkla uğraşan bir kişiye ait 42 küçükbaş hayvan, ormanlık alanda kayboldu.

Jandarma ekipleri dronla çevrede yaptığı taramada, hayvanların köye 6 kilometre uzaktaki Yaylalı köyü ormanlık alanında bulunduğunu tespit etti.

Hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Son dakika haberi... Tokat'ta jandarma ekibi kaybolan küçükbaş hayvanları dronla buldu
Son dakika haberi... Tokat'ta jandarma ekibi kaybolan küçükbaş hayvanları dronla buldu

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Jandarma, Erbaa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Tokat'ta jandarma ekibi kaybolan küçükbaş hayvanları dronla buldu - Son Dakika


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