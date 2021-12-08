Jandarma ekipleri, sol kanadından yaralandığını belirledikleri kartalı Doğa Koruma Milli Parklar personeline teslim etti.

Güzelbeyli köyü kırsalında devriye gezen Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yerdeki kartalının hareket edemediği fark edildi.

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