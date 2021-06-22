Son dakika haberi... Tokat'ta kavga sırasında bir kişiyi darbeden 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Tokat'ta kavga esnasında bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.
Gökdere köyünde M.Ş, G.D, E.R, H.O.D. ve S.D. ile köpeğini serbest bırakmamasını istedikleri B.S. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine diğer kişiler, B.S'yi darbetti.
İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, M.Ş, G.D, E.R, H.O.D. ve S.D'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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