Son dakika haberi... Tokat'ta kayınbabasını silahla yaralayan zanlı yakalandı - Son Dakika

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki karısının babasını silahla yaraladı.

İddiaya göre, Akça köyünde yaşayan S.Ç, boşanma aşamasındaki karısı H.Ç. ile konuşmak için kayınbabası Bekir Yılmaz'ın evine gitti.

Eşi ve Yılmaz ile arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine S.Ç, tabancayla ateş ederek Yılmaz'ı ayağından yaraladı.

Bekir Yılmaz, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan S.Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.