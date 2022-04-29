Son dakika haberi... Tokat'ta kayınbabasını silahla yaralayan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Tokat'ta kayınbabasını silahla yaralayan zanlı yakalandı

29.04.2022 10:02
Son dakika haberi... Tokat'ta kayınbabasını silahla yaralayan zanlı yakalandı

Son dakika haber: Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki karısının babasını silahla yaraladı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki karısının babasını silahla yaraladı.

İddiaya göre, Akça köyünde yaşayan S.Ç, boşanma aşamasındaki karısı H.Ç. ile konuşmak için kayınbabası Bekir Yılmaz'ın evine gitti.

Eşi ve Yılmaz ile arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine S.Ç, tabancayla ateş ederek Yılmaz'ı ayağından yaraladı.

Bekir Yılmaz, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan S.Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Bekir Yılmaz, Erbaa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Tokat'ta kayınbabasını silahla yaralayan zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Tokat'ta kayınbabasını silahla yaralayan zanlı yakalandı - Son Dakika
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