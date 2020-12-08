Tokat'ta kaza yapan kamyonetin sürücüsüne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmediği gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.
Hüseyin G'nin (27) kullandığı 55 ABV 786 plakalı kamyonet, Yeni Mahalle'de ara yoldan yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından ana yola devrildi.
Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüye Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası kesildi.
Ayrıca, alkollü olduğu iddiasıyla sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Tokat'ta kaza yapan kamyonet sürücüsüne Kovid-19 tedbirine uymama cezası - Son Dakika