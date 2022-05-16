Son dakika haberi... Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisi ile 3 kişi tedavi görüyor - Son Dakika
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Son dakika haberi... Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisi ile 3 kişi tedavi görüyor

16.05.2022 10:13
Son dakika haberi... Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisi ile 3 kişi tedavi görüyor

Son dakika haberler: Tokat'ta 3 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.

Tokat'ta 3 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.

Kentte son bir haftada, vücutlarına yapışan keneyi kendileri çıkardıktan sonra rahatsızlanan 3 kişi, TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne başvurdu.

KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tokat'ta geçen nisan ayının sonundan bugüne kadar 14 hastanın serviste tedavi gördüğü öğrenildi.

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Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kırım, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisi ile 3 kişi tedavi görüyor - Son Dakika


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