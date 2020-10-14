Son dakika haberi: Tokat'ta müstakil evde yangın - Son Dakika

Son dakika haberi: Tokat'ta müstakil evde yangın
14.10.2020 18:49
Son dakika haberleri: TOKAT'ta, Zeki Doğan'a (69) ait müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.
TOKAT'ta, Zeki Doğan'a (69) ait müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. Ev yangında kullanılmaz hale geldi.
Yangın, saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı Avlunlar köyünde Zeki Doğan'a ait müstakil evde çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Evden alevlerin yükseldiğini gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.
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