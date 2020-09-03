Son dakika haberi | Tokat'ta orman yangınında 10 dekarlık alan zarar gördü - Son Dakika

Son dakika haberi | Tokat'ta orman yangınında 10 dekarlık alan zarar gördü

Bir son dakika haberine göre TOKAT'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dekarlık alan zarar gördü.

Son dakika haberi | Tokat'ta orman yangınında 10 dekarlık alan zarar gördü, System.String[]

TOKAT'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dekarlık alan zarar gördü.

Yangın gece saatlerinde merkeze bağlı Aydoğdu  köyündeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören köylülerin ihbarıyla, olay yerine Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arazözlerle müdahale ettiği yangın 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında, yaklaşık 10 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 01:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Tokat'ta orman yangınında 10 dekarlık alan zarar gördü - Son Dakika

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