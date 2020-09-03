Son dakika haberi! Tokat'ta orman yangınında 10 dekarlık alan zarar gördü
Son dakika haberlerine göre Tokat'ta orman yangınında 10 dekarlık alan zarar gördü TOKAT'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dekarlık alan zarar gördü.
Tokat'ta orman yangınında 10 dekarlık alan zarar gördü
TOKAT'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dekarlık alan zarar gördü.
Yangın gece saatlerinde merkeze bağlı Aydoğdu köyündeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören köylülerin ihbarıyla, olay yerine Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arazözlerle müdahale ettiği yangın 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında, yaklaşık 10 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Tokat, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 03:34 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Tokat'ta orman yangınında 10 dekarlık alan zarar gördü - Son Dakika
Son Dakika İletişim Başkanı Altun'dan Anadolu Ajansı çalışanlarını tehdit eden Yunanistan'a sert yanıt: Bedelini ödersiniz Nijeryalı futbolcu Wasiu Jimoh, eşini ve çocuklarını göz renkleri yüzünden evden kovdu Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi Sağlık sorunları bulunan Diego Maradona, doktorları dinlemeyip antrenmana çıktı Bakan Koca'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi soruldu Astsubay, eşini ve 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs salgınında yüksek riskli 7 ilimizi paylaştı Yukatel Denizlispor, Sırp yıldız Neven Subotic ile anlaşmaya vardı Manchester United, Ajax'tan Donny van de Beek'i transfer etti Dışişleri Bakanlığı, Alman Die Welt'in provokatif Türkiye haberini yalanladı Cenazeye katılanlara uzun namlulu silahlarla saldıran şahıslar, 6 kişiyi öldürüp 15 kişiyi de yaraladı Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile yollarını ayırıyor 5 aylık hamile olduğunu açıklayan Meryem Uzerli, bebeğinin babasını gizledi İran'da rejim karşıtı gösterilere katılan güreşçi Navid Afkari'ye idam cezası verildi Ünlü şarkıcı Lara'nın evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü