Son dakika haberi! Tokat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi! Tokat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
18.01.2021 15:49
Edinilen son dakika haberine göre Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 yaşındaki çocuk öldü; annesi, babası ve kardeşi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 yaşındaki çocuk öldü; annesi, babası ve kardeşi yaralandı.
Nuri Altınsoy (36) idaresindeki 60 ABA 789 plakalı otomobil, Mutluca köyü yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Devrilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan eşi Sevilay Altınsoy (36), çocukları A.E.A (7) ve Zeynep Altınsoy (2) yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan minik Zeynep yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika Mesut Özil, "Geçmiş ve gelecek" mesajıyla Fenerbahçe formalı fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Sosyal medya devi Facebook, Türkiye'ye temsilci atayacak ABD'de bir kişi korona korkusundan 3 ay havalimanında yaşadı Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! Bahçeli'den Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Kim neye maruz kalmışsa önce etrafına baksın Ahmet Özhan 39 yıl sonra Tövbeler Olsun dizisinin kadrosuna dahil oldu Itır Esen'in enkaz üzerinde verdiği pozlara tepki yağınca AKUT'tan açıklama geldi Arkadaşı tarafından eve kilitlenen kadını itfaiye ekipleri kurtardı