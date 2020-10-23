Kazada, sürücü Ünaldı ile otomobildeki Emsal Ünaldı (61), Bircan Hızlı (42), Ayşenur Hızlı (16), Ömer Tuna Gürağaç (8) ve Ayşe Nehir Gürağaç (7) yaralandı.

Tokat- Niksar kara yolu Gümenek mevkisinde Nasıf Ünaldı (68) idaresindeki 01 TP 153 plakalı otomobil ile Ali Sarı 'nın (64) kullandığı 60 ASS 878 plakalı kamyonet çarpıştı.

Tokat 'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Tokat'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

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