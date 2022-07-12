Edinilen bilgiye göre kaza, Niksar ilçesi D-100 karayolu Günlüce köyü yakınlarında meydana geldi. Duran Otcu (24) idaresindeki 06 ZDB 89 plakalı Honda marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Niksar Devlet Hastanesine sevk edildi. Şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bölge trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü - Son Dakika

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