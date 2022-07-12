Son dakika haberi! Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

12.07.2022 22:43
Son dakika haberi! Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Gelen son dakika haberlerine göre Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobillin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobillin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Niksar ilçesi D-100 karayolu Günlüce köyü yakınlarında meydana geldi. Duran Otcu (24) idaresindeki 06 ZDB 89 plakalı Honda marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Niksar Devlet Hastanesine sevk edildi. Şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bölge trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü - Son Dakika
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