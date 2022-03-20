Son dakika haberi! Tokat'ta otomobille çarpışan ambulanstaki 3 sağlık çalışanı yaralandı - Son Dakika

Tokat'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3 sağlık çalışanı yaralandı.
Tokat- Turhal kara yolu sanayi sitesi yakınlarındaki kavşakta C.A. idaresindeki 60 ACF 544 plakalı boş ambulans ile A.K'nin kullandığı 35 AGU 973 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada ambulans sürücüsü ve yanında bulunan iki sağlık çalışanı yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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