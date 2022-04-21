Son dakika haberi! Tokat'ta patpat kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Tokat'ta patpat kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

21.04.2022 23:07
Son dakika haberi! Tokat'ta patpat kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika haber... Tokat'ın Erbaa ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesine bağlı Ballıbağ köyü girişinde Mehmet B. idaresindeki 60 HP 549 plakalı saman yüklü kamyonet ile Hasan Koca idaresindeki patpat aracı çarpıştı. Kazada tarım aracında bulunan Güler Duman olay yerinde hayatını kaybederken, yaralan sürücü ile eşi hastaneye sevk edilmişti. Durumu ağır olan Zekiye Koca (70) Erbaa Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Patpat aracının sürücüsünün hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - TOKAT

YORUMLAR
500
ATB Başkanı Çandır: 'Tarımsal girdi enflasyonları 6 yılın rekorunu kırıyor' ATB Başkanı Çandır: 'Tarımsal girdi enflasyonları 6 yılın rekorunu kırıyor' Kamyonet patpatla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı (2) Kamyonet patpatla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı (2)

Devlet Hastanesi, Tarım, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Tokat'ta patpat kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
23:05 Mariupol'ün tahliyesi devam ediyor! Çamura saplanan otobüsler halat yardımıyla çekiliyor
22:40 ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardım paketinin içinde 120'den fazla insansız hava sistemi bulunuyor
22:17 Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi!
21:44 Elektriği kesilen Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız
21:35 Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü
21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız
20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu'nda alınan yeni kararları paylaşacağız
20:37 Ali Koç konuştu, Galatasaray'dan yanıt gecikmedi!
20:26 Koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 354 yeni vaka tespit edildi
19:56 Fenerbahçe, Nwakaeme ile prensip anlaşmasına vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 23:22:38. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Tokat'ta patpat kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement