Tokat'ta provokatif eyleme 7 gözaltı - Son Dakika

Tokat'ta provokatif eyleme 7 gözaltı

TOKAT - Tokat'ta izinsiz gösteri yapmak isteyen 6'sı kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; olay Gaziosmanpaşa Bulvarı Niksar yolu kavşağında meydana geldi. Bir grup, Türkiye'nin çıktığı İstanbul Sözleşmesine destek vermek için izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak istedi. İzinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak isteyen 10 kişilik gurup polisin dağılın uyarısına direndi. Yoldan geçen bir vatandaşında guruba tepki göstermesi sonucu gerginlik yaşandı. Uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar eden 6'sı kadın 7 kişi gözaltına alınarak polis minibüsüne bindirildi. Gözaltına direnen kadınlar polis ekiplerine zor anlar yaşattı. 7 kişi hakkında polise mukavemet, hakaret ve Covid-19 pandemi kurallarını ihlal suçlaması ile işlem başlatıldı.