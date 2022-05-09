Son dakika haberi | Tokat'ta sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Tokat'ta sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

09.05.2022 10:32
Son dakika haberi | Tokat'ta sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Tokat'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niksar ilçe merkezinde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, şahsın evinde ve eşinin iş yerinde yapılan aramada, 54 litre sahte içki ve 135 adet makaron ele geçirildi.

Operasyonda zanlı gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Tokat'ta etil alkolle ile sahte içki ele geçirildi Tokat'ta etil alkolle ile sahte içki ele geçirildi Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan anıt mezar ismi ile dikkat çekiyor Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan anıt mezar ismi ile dikkat çekiyor

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İl Jandarma Komutanlığı, Niksar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Tokat'ta sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:34 9 Mayıs'ta dolar, 14,98 seviyelerinde alıcı buluyor
10:26 9 Mayıs'ta altının gram fiyatı 901 lira seviyesinden işlem görüyor
10:24 "Suriyeliler devletten maaş alıyor mu?" sorusuna İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı cevap verdi
10:23 Görenler şaştı kaldı! Çin'de gökyüzü kızıla boyandı
10:13 Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu! Haplar kızartma makinesinden çıktı
10:07 Özlem Yılmaz'dan hayranlarını üzen açıklama: Oyunculuğu bıraktım
09:49 Tayvan 8 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı
09:47 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz boşandı mı?
09:46 Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan göçmen teknesi battı: En az 44 kişi hayatını kaybetti
09:35 Hülya Avşar'dan iddialı sahne kostümü! Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla kendine hayran bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 10:39:32. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Tokat'ta sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement