Son dakika haberi: Tokat'ta tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Tokat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde ikamet eden 2 kişinin, tarihi eser niteliği taşıyan objeleri pazarlayacakları bilgisini üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM şube ile Turhal ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyon sonucu 2 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, farklı dönemlere ait 138 sikke, tarihi değer taşıdığı değerlendirilen 4 yüzük, çan ve objeler ile detektör ele geçirildi.
Kaynak: AA
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