Son dakika haberi... Tokat'ta tarihi eser operasyonunda iki kişi yakalandı - Son Dakika

Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Niksar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, iki kişiyi ilçe merkezinde elindeki eserleri başkalarına satmak isterken suçüstü yakaladı.
Tarihi eser olduğu değerlendirilen 105 obje de ele geçirildi.
Kaynak: AA
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