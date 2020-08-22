Son dakika haberi! Tokat'ta tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi! Tokat'ta tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Son dakika haberi! Tokat'ta tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Köksal Kaya idaresindeki 60 RC 560 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Karlıyayla köyü mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 ACJ 605 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Kaya ile otomobildeki Özlem Gürbüz ve Fatma Demir olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan tır şoförü ile otomobildeki 4 kişi ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köksal Kaya'nın, ilçede tekstil atölyesi sahibi olduğu, kaza sırasında da otomobilde atölye çalışanlarının bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Reşadiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 10:57

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Tokat'ta tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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