Son dakika haberi... Tokat'ta uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Tokat'ın Erbaa ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Madenli köyünde akrabasını ziyarete giden Sadi Urgan'ın kullandığı 60 KL 255 plakalı traktör, yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi.
Traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Urgan, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sadi Urgan'ın cenazesi otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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