Son dakika haberi! Tokat'ta uyuşturucu madde operasyonu: 7 tutuklama - Son Dakika

Gözaltına alınan 7 şahıs, "TCK-188 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi