Son dakika haberi | TOKİ Başkanı Bulut: Yerel yönetimlerle iş birliği halindeyiz - Son Dakika

Son dakika haberi | TOKİ Başkanı Bulut: Yerel yönetimlerle iş birliği halindeyiz

16.12.2020 13:48
Son dakika haberi | TOKİ Başkanı Bulut: Yerel yönetimlerle iş birliği halindeyiz, System.String[]

Son dakika haberler: TRABZON'da yapımı süren kentsel dönüşüm ve millet bahçeleri proje çalışmalarını inceleyen Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, "Trabzon'un genelinde 4 milyara liraya yakın yatırım yaptık. Duracak mıyız? Durmayacağız. Bu hizmetler ya tamamlandı ya da şu anda devam ediyor.

TRABZON'da yapımı süren kentsel dönüşüm ve millet bahçeleri proje çalışmalarını inceleyen Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, " Trabzon'un genelinde 4 milyara liraya yakın yatırım yaptık. Duracak mıyız? Durmayacağız. Bu hizmetler ya tamamlandı ya da şu anda devam ediyor.  Doğusundan batısına, yerel yönetimlerle iş birliği halindeyiz" dedi.

Kente gelen TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve beraberindeki heyetle, Trabzon'da yapımı süren Çömlekçi Mahallesi Kentsel dönüşüm projesi ve yıkılan Hüseyin Avni Aker Stadyumu alanına inşa edilecek Millet Bahçesi şantiyelerinde incelemelerde bulundu, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

'DURMAYACAĞIZ'

TOKİ tarafından, Çömlekçi Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler veren TOKİ Başkanı Bulut, projenin şehrin kentsel ihtiyaçlarına cevap vereceğini belirtti. Bulut, "Yaptığımız revizyonlarla beraber 132 konut inşaatı, 20 dükkan ve 1 tane de otel inşa ediyoruz. Ama sıradan değil marka bir oteli buraya yapıyoruz. İhtiyaç olan otopark alanını da ilave edip 500 gün gibi bir sürede bu projeyi tamamlamak istiyoruz. Duracak mıyız? Durmayacağız. Burası 3 hektarlık bir alan. İkinci etap var. İkinci etap daha çok tescilli yapıların bulunduğu, bu kadar yapılaşmanın olmayacağı ama ortaya güzelliklerin çıkacağı bir proje olacak. Bunun da çalışmalarına başladık. 'Türkiye'nin en iyi mimarları ile bu projeyi şekillendirelim' dedik. Bu manada da projemiz taslak hale geldi. Önümüzdeki süreçte hem kamulaştırma hem de belediyemizin yıkım çalışmalarının devam etmesiyle ve tamamlanmasıyla beraber de ikinci etaba geçeceğiz" dedi.

'2 AY İÇERİSİNDE BİTİRİR VE HİZMETE AÇARIZ'

Hüseyin Avni Aker eski stadının olduğu bölgede yapımı süren Trabzon Millet Bahçesi ile ilgili açıklamalarda da bulunan Bulut, projenin 1'inci etabının 2 ay içerisinde hizmete açılacağını duyurdu. Bulut, "Hastanesinden stadyumuna sosyal konutundan millet bahçelerine kadar Trabzon'a yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'deki 19 stadyum finansmanı sağlamak için bize devredilmişti. Nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımızın 81 ile 81 millet bahçesi talimatından yola çıkarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda ve Çevre ve Şehircilik Bakanımızın katkılarıyla merkezdeki bütün stadyumları millet bahçelerine çevirdik. Avni Aker'de nasıl olsun diye tartıştığımız alanlardan biriydi. Sayın Zorluoğlu'nun aday olduğu dönemde yaptığımız toplantıda buranın millet bahçesi olmasına karar verdik. Burası 54 bin metrekarelik ilk etaptaki bir millet bahçesi. Süratle burada insanların ihtiyaçlarını karşılayacak, millet bahçesinin olmazsa olmazı kütüphanesi, kafeteryası, yürüyüş yolları, göletleri gibi bütün üniteler yer aldı. Millet bahçesinin birinci etabını 2 ay içerisinde bitirip, hizmete açarız" diye konuştu.

'MİLLET BAHÇESİNDE TRABZONSPOR FARKI'

Trabzon'daki Millet Bahçesi'nin farkı olduğunu da kaydeden Bulut "Tabi ki buranın bir farklılığı var. Trabzonspor'u var. O farkındalığı yaşatacak, o şampiyonluk coşkularının yaşandığı tribünü anıt tribün olarak inşa ettik. Trabzonspor'un mazisini de zaman tüneli ile birleştirerek bir proje ortaya koyduk. Sayın Başkanımız Murat Zorluoğlu da bu alan içerisine bir buz pisti, yaklaşık 400 metrekarelik bir alan yapıyorlar. Burası tamamlandığı zaman bütün vatandaşlarımız gelip burayı kullanacaklar. Bizim istediğimiz bir şey var, o da bu tribünlerin bir gün hakkını vermek ve inşallah şampiyonlukları görmek" ifadelerini kullandı.

'TRABZON'A 4 MİLYAR LİRAYA YAKIN YATIRIM YAPTIK'

TOKİ Başkanı Bulut, kente 4 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını da söyleyerek, "Trabzon peyniri ile lahanası, fındığı, çayının demiyle çok çok farklı bir şehir. Trabzon kupalarıyla, kupasız şampiyonluklarıyla, bordosu mavisi ile bambaşka bir şehir. Kısaca çok sevdiğimiz bir şehir Trabzon. Trabzon'da biz okulda okurken Trabzon'un ilçelerini sormayan coğrafya öğretmenini öğretmen olarak görmezdik. Bilmiyor derdik herhalde Trabzon'un kazalarını. Trabzon'un ilçeleri 18'e çıktı. Tüm ilçelerde izlerimiz var TOKİ olarak. Trabzon'un tüm genelinde 4 milyar liraya yakın yatırım yaptık.  Bu hizmetler ya tamamlandı ya da şu anda devam ediyor.  Bütün doğusundan batısına, yerel yönetimlerle iş birliği halindeyiz" ifadelerinde bulundu.


- Trabzon
Son dakika haberi | TOKİ Başkanı Bulut: Yerel yönetimlerle iş birliği halindeyiz
Son dakika haberi | TOKİ Başkanı Bulut: Yerel yönetimlerle iş birliği halindeyiz
Son dakika haberi | TOKİ Başkanı Bulut: Yerel yönetimlerle iş birliği halindeyiz
Son dakika haberi | TOKİ Başkanı Bulut: Yerel yönetimlerle iş birliği halindeyiz
Son dakika haberi | TOKİ Başkanı Bulut: Yerel yönetimlerle iş birliği halindeyiz
Son dakika haberi | TOKİ Başkanı Bulut: Yerel yönetimlerle iş birliği halindeyiz
Son dakika haberi | TOKİ Başkanı Bulut: Yerel yönetimlerle iş birliği halindeyiz
Son dakika haberi | TOKİ Başkanı Bulut: Yerel yönetimlerle iş birliği halindeyiz
Son dakika haberi | TOKİ Başkanı Bulut: Yerel yönetimlerle iş birliği halindeyiz
Son dakika haberi | TOKİ Başkanı Bulut: Yerel yönetimlerle iş birliği halindeyiz
Son dakika haberi | TOKİ Başkanı Bulut: Yerel yönetimlerle iş birliği halindeyiz
Son dakika haberi | TOKİ Başkanı Bulut: Yerel yönetimlerle iş birliği halindeyiz

Millet Bahçeleri, Trabzon, Yatırım, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | TOKİ Başkanı Bulut: Yerel yönetimlerle iş birliği halindeyiz - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi Sevgilisini öldürüp kokmasın diye klimayı açmıştı! Cani adamın firari olduğu ortaya çıktı 2 gün önce baba olmuştu! Kundaktaki bebeğine doyamadan kazada can verdi Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak? Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak?         
14:14
BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın         
14:09
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı         
13:28
Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı         
13:07
Belediye personelinden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı: 3 yaralı Belediye personelinden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı: 3 yaralı         
12:54
9 yaşındaki kız çocuğu, beyin ameliyatı sırasında piyano çaldı 9 yaşındaki kız çocuğu, beyin ameliyatı sırasında piyano çaldı         
12:27
Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı         
11:02
Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı         
10:48
Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı         
10:41
Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak         
10:23
Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu         
10:02
Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı         
09:38
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 15:04:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | TOKİ Başkanı Bulut: Yerel yönetimlerle iş birliği halindeyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei