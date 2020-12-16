TOKİ Başkanı Ömer Bulut Trabzon'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

TOKİ Başkanı Ömer Bulut Trabzon'da incelemelerde bulundu

16.12.2020 13:43

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Trabzon'un her yerinde çalışma yürüttüklerini belirterek "Bugüne kadar Trabzon'umuz genelinde 4 milyara yakın yatırım yaptık.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Trabzon'un her yerinde çalışma yürüttüklerini belirterek "Bugüne kadar Trabzon'umuz genelinde 4 milyara yakın yatırım yaptık. En batısındaki Tonya'dan en doğrusundaki Çaykara'ya kadar bu hizmetler ya tamamlandı ya devam ediyor ya da önümüzdeki kısa sürede yapılacak." dedi.

Bulut, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin uygulandığı bölge ile eski Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun yerine yapılan Trabzon Millet Bahçesi'nde incelemede bulundu.

Çalışmalarla ilgili müteahhit firma yetkililerinden bilgi alan Bulut, projeler hakkında Zorluoğlu ve Genç'le istişarelerde bulundu.

Bulut, incelemelerinin ardından gazetecilere, Ankara'da yapılan Trabzon değerlendirmesinde, devam eden ve yapılması planlanan tüm projeleri ele aldıklarını söyledi.

TOKİ olarak Trabzon'un her alanında çalışma yürüttüklerini ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

"18 ilçenin 1-2'si haricinde, tüm ilçelerimizde izlerimiz var TOKİ olarak. Bugüne kadar Trabzon'umuz genelinde 4 milyara yakın yatırım yaptık. En batısındaki Tonya'dan en doğrusundaki Çaykara'ya kadar bu hizmetler ya tamamlandı ya devam ediyor ya da önümüzdeki kısa sürede yapılacak. Yerel yönetimlerle işbirliği halinde çalışmalar ve planlamalar yaparak, bu hizmetleri hayata geçiriyoruz."

Bulut, Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 30 yıllık bir özlem olduğuna dikkati çekerek, "Belki insanların zihninde 20-30 yıldır olan bir proje ama gündemimizde son 10 yıldır olan bir proje. İnsanların 20-30 yıl öncesinde bile buranın değişmesi, dönüşmesi gerektiği konusunda ortak karar verdiği bir yer. 31 Mart seçimlerinden önce kamulaştırma çalışmalarına başlamış olduğumuz bu alanda süratle ihaleye çıkarak, güzel ve örnek bir proje ortaya çıkaralım dedik." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 hektarlık alanda 132 konut ile 20 dükkan inşa edileceğini, 1 de otel alanı bırakıldığını belirten Bulut, ilave otopark alanı ihtiyacının da karşılanacağı projenin 500 gün içerisinde tamamlanacağını kaydetti.

" Türkiye'de 19 stadyum yaptık"

Bulut, Trabzon Millet Bahçesi'nde yürütülen çalışmalara da değinerek, projenin yürütüldüğü alanın halen "Hüseyin Avni Aker" ismiyle yaşayan ve Trabzonspor'un şampiyonlukları ile coşkularının yaşandığı bir yer olduğunu söyledi.

Kendisinin de çocukluk ve gençlik yıllarında Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda çok maç seyrettiğini anlatan Bulut, "Şu anda buraya çok rahat geldik, girdik. Maçlara böyle çok rahat gelip giremezdik. 3-5 saat önceden, hatta geceden kuyruklara girerdik ki maçı seyredebilelim. Tam bize geldiği zaman da stat dolardı. İşte o hüzünle beraber memlekete geri dönerdik. Şimdi Akyazı'da son derece modern bir stadımız var. Trabzonspor orada şampiyonluklar kazanmaya devam ediyor. Bundan sonra da inşallah kazanacak." diye konuştu.

Bulut, TOKİ olarak Türkiye'de birçok stadyum inşa ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Millet bahçeleri kavramına baktığınız zaman sadece Trabzon'la değerlendirmemek lazım. Türkiye'de 19 stadyum yaptık. Bu stadyumlar yapıldıktan sonra eski yerleri, aslında 19 stadyumun finansmanını sağlamak maksadıyla bize devredilmişti ama nihayetinde Cumhurbaşkanımızın '81 ile 81 Millet Bahçesi' talimatından yola çıkarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda tam merkezdeki tüm stadyumları millet bahçesine çevirdik. Bu Avni Aker Stadı da bir zamanlar 'Kaç katlı inşaatlar olsun, şöyle mi olsun böyle mi olsun' diye tartıştığımız yerdi. Burası 54 bin metrekarelik, ilk etaptaki çalışmaları süren bir millet bahçesi. İnsanların ihtiyaçlarını karşılayacak, millet bahçesinin olmazsa olmazı olan kütüphanesi, kafeteryası, yürüyüş yolları ve göletleri gibi tüm üniteler yer aldı burada."

Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun bir tribününün, millet bahçesi içerisinde bırakıldığını anımsatan Bulut, "Şampiyonluk coşkusunun yaşandığı tribünleri anı tribünü olarak burada tutarak, Trabzonspor'un o mazisini de yansıtacak zaman tüneliyle birleştirerek bir proje ortaya koyduk. Hepimizin tek bir isteği var, o da bu tribünlerin bir gün hakkını vermek. İnşallah Trabzonspor'un şampiyonluklarını bu tribünde yeniden kutlamak." dedi.

Bulut, projenin ilk etabının iki ay içerisinde tamamlanacağını, ikinci etabında ise kamulaştırma çalışmalarının ardından millet bahçesinin önündeki binaların kaldırılacağını kaydetti.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut Trabzon'da incelemelerde bulundu
TOKİ Başkanı Ömer Bulut Trabzon'da incelemelerde bulundu
TOKİ Başkanı Ömer Bulut Trabzon'da incelemelerde bulundu
TOKİ Başkanı Ömer Bulut Trabzon'da incelemelerde bulundu

Ömer Bulut, Trabzon, Yatırım, konut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOKİ Başkanı Ömer Bulut Trabzon'da incelemelerde bulundu - Son Dakika


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