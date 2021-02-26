Son dakika haberi | Tokyo'nun kuzeyindeki Toçigi'de çıkan yangında 100 hektarlık ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika

Son dakika haberi | Tokyo'nun kuzeyindeki Toçigi'de çıkan yangında 100 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

26.02.2021 08:19
Son dakika haberi | Tokyo'nun kuzeyindeki Toçigi'de çıkan yangında 100 hektarlık ormanlık alan zarar gördü, System.String[]

Son dakika haberi: Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki Toçigi eyaletinde çıkan ve 5 gündür söndürülemeyen yangın, 100 hektarlık ormanlık alana zarar verdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki Toçigi eyaletinde çıkan ve 5 gündür söndürülemeyen yangın, 100 hektarlık ormanlık alana zarar verdi.

Toçigi Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Aşikaga ilçesinin Nişinomiya bölgesindeki ormanlık alanda pazar günü çıkan yangını söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Ormanlık alana yakın 305 ev için tahliye uyarısı yapıldı.

Yangında 100 hektardan fazla ormanlık alan zarar gördü.

Aşikaga Belediye Başkanı Satoşi İzumi, kuru ve rüzgarlı havanın yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini bildirdi.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, şimdiye kadar yaralı rapor edilmezken, ormanlık alanda bulunan bir Şinto tapınağındaki ahşap yapı hasar gördü.

Japonya, Yangın, Pazar, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Tokyo'nun kuzeyindeki Toçigi'de çıkan yangında 100 hektarlık ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika


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