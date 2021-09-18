Son dakika haberi | Tomarzalı Kıbrıs Gazisi Gülkan hayatını kaybetti

Son dakika haber: Tomarzalı Kıbrıs Gazisi Hayrettin Gülkan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tomarzalı Kıbrıs Gazisi Hayrettin Gülkan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tomarza İlçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hayrettin Gülkan; solunum yetmezliği şikayetiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gazi Gülkan'ın, ilçeye bağlı Kapukaya Mahalle Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - KAYSERİ

Cumhuriyet, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Tomarzalı Kıbrıs Gazisi Gülkan hayatını kaybetti - Son Dakika

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