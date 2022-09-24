Son dakika haberi... 'TOMBALA' OPERASYONUNDA 40 KİŞİYE 72 BİN TL CEZA; İŞLETMECİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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Son dakika haberi... 'TOMBALA' OPERASYONUNDA 40 KİŞİYE 72 BİN TL CEZA; İŞLETMECİ TUTUKLANDI

24.09.2022 10:23

Son dakika haberler... DİYARBAKIR'da, pasajın gizli bölmesinden girilen iş yerine operasyon düzenlendi.

DİYARBAKIR'da, pasajın gizli bölmesinden girilen iş yerine operasyon düzenlendi. Polis, 38 kişiyi tombala oynarken yakaladı. Gözaltına alınan 2 işletmeciyle birlikte 40 kişiye toplam 72 bin 760 TL ceza kesildi. Mühürlenen iş yerini işletenlerden H.Y. tutuklandı, S.T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir'in Ali Emiri Caddesi'ndeki pasajda tombala oynatıldığı bilgisiyle harekete geçti. Ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra akşam saatlerinde pasaja girdi. Savcılık izniyle gizli bölmelerden geçip, girdikleri iş yerinde tombala oynarken suçüstü yakalanan kişilerle işletmeciler H.Y. ile S.T.'nin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. H.Y. ile S.T. gözaltına alındı, 38 kişi de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İş yeri işletmecileriyle birlikte kumar oynayan 40 kişiye 'Kabahatler Kanunu'ndan toplam 72 bin 760 TL ceza kesildi. H.Y. ile S.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Y., mahkemece 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. S.T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tombala oynatılan iş yeri de zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 'TOMBALA' OPERASYONUNDA 40 KİŞİYE 72 BİN TL CEZA; İŞLETMECİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... 'TOMBALA' OPERASYONUNDA 40 KİŞİYE 72 BİN TL CEZA; İŞLETMECİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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