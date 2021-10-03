Bugün Bartın'da midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç, MHP teşkilatından Murat Sevilmiş yaşamlarını kaybederken, aralarında Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın da bulunduğu 19 kişi yaralandı.

10 gün önce Bartın Akmanlar mevkiinde Efe Tur'a ait otobüsün otomobile çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, kaza sonrası olay yerine gelerek ekipleri koordine eden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'in sosyal medyadan yayın yapan bir kanalda kazayla ilgili konuştuğu ortaya çıktı.

Daha önce yaşanan kazanın 2 kilometre gerisinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Ahmet Kömeç, otobüs kazasının ardından yaptığı açıklamada, başsağlığı dileğinde bulunmuştu.