Son dakika haberi! Toprak altında kalan işçiyi motorize ambulans görevlisi kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberi! Toprak altında kalan işçiyi motorize ambulans görevlisi kurtardı

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kazı çalışması sırasında toprak göçmesi sonucu bir işçi göçük altında kaldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kazı çalışması sırasında toprak göçmesi sonucu bir işçi göçük altında kaldı. Ağır yaralanan işçiyi motorize ambulans görevlisi hayata döndürdü. Olay, Ege Mahallesi Denizhan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde kazı çalışması yapan işçi İsa K., bir anda yolun çökmesi sonucu toprak altında kaldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ilk ulaşan motorize ambulans yaralıyı hayata döndürerek hastaneye sevkini sağladı. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

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