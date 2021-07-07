Son dakika haberi... Torbacı operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu torbacı operasyonunda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan bir kişi 1 tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada, 500 gram Metamfetamin, 124 gram Sentetik Kannabinoid, 2 adet yeşil receteye tabi hap, 1.2 gram Esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Konu ile ilgili bir şahsa TCK 188 maddesinden işlem yapıldıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MALATYA