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Son dakika haberi... Torbacı operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberi... Torbacı operasyonunda 1 tutuklama

07.07.2021 12:01
Son dakika haberi... Torbacı operasyonunda 1 tutuklama, System.String[]

Son dakika haberine göre Malatya'da düzenlenen uyuşturucu torbacı operasyonunda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan bir kişi 1 tutuklandı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu torbacı operasyonunda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan bir kişi 1 tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada, 500 gram Metamfetamin, 124 gram Sentetik Kannabinoid, 2 adet yeşil receteye tabi hap, 1.2 gram Esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Konu ile ilgili bir şahsa TCK 188 maddesinden işlem yapıldıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MALATYA

Son dakika haberi... Torbacı operasyonunda 1 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Torbacı operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika


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