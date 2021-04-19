Son dakika haberi: Torbalı Belediye Başkanı Uygur hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

'BAŞIMIZ SAĞ OLSUN'

Solunum rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur için siyasilerden de başsağlığı mesajları geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıcdaroğlu, Twitter hesabından yayımladığı taziye mesajında "Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Uygur'a Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yayımladığı taziye mesajında "Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur'un hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.