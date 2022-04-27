Tornavidalı gaspçı tutuklandı - Son Dakika
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Tornavidalı gaspçı tutuklandı

27.04.2022 09:41

Adana'da müşteri olarak bindiği taksinin sürücüsünü, tornavida çekerek gasp ettikten sonra yakalanan zanlı tutuklandı.

Adana'da müşteri olarak bindiği taksinin sürücüsünü, tornavida çekerek gasp ettikten sonra yakalanan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 25 Nisan günü saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıhuğlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Yayla'nın kullandığı 01 T 1896 plakalı taksiye, Melik K. müşteri olarak bindi. Gezmek istediğini söyleyen Melik K., taksiciyi Küçükdikili Mahallesi'ndeki boş bir arsanın kenarında durdurdu. Melik K., cebinden çıkarttığı tornavidayı taksici Yayla'ya doğrultup, "Hemen arabadan in ve polisi ara. Patronuna da selam söyle" dedi. Paniğe kapılan Yayla'nın indiği taksinin direksiyonuna geçen Melik K., bölgeden kaçtı.

Yayla'nın durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ara sokakta çalınan taksiyi gören polis, takibe başladı. Polislerin peşinden geldiğini gören şüpheli, D-400 kara yoluna çıkıp bir süre kaçtıktan sonra çakıl taşlı yola girdi. Kaçamayacağını anlayan şüpheli araçtan inip, tren hattından geçtikten sonra ara sokaklara girdi. Mahallede arama yapan ekipler, şüpheliyi bir eve girmeye çalışırken yakaladı.

Emniyete götürülen şüpheli Melik K.'nin, yağma, hırsızlık, mala zarar verme ve uyuşturucu kullanmak suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. İfadesinde, durak sahibi Mehmet Ali B.'den alacağı olduğunu öne süren Melik K., "Durak sahibi Mehmet Ali B.'ye bir türlü ulaşamadım. Olay günü taksici Burak Yayla'ya patronunu aramasını söyledim, yapmadı. Ben de taksiyi kaçırdım" diye konuştu. Durak sahibi Mehmet Ali B. ise şüpheliyi tanımadığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Melik K. yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından adliyeye sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca Melik K.'ye, kaçarken tren hattındaki bariyeri kırdığı için kamu malına zarar vermekten adli işlem uygulandı. - ADANA

Tornavidalı gaspçı tutuklandı
Tornavidalı gaspçı tutuklandı
Tornavidalı gaspçı tutuklandı
Tornavidalı gaspçı tutuklandı

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Küçükdikili, Seyhan, Nisan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tornavidalı gaspçı tutuklandı - Son Dakika


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