Son dakika haberi: Toroslar'da çocuklar için parklar onarılıyor - Son Dakika

Toroslar Belediyesince, ilçe genelindeki parklarda yer alan çocuk oyun gruplarının yenileme çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler tarafından parklarda başlatılan çalışmalarda bakım ve onarım yapılıyor.

Temizlik çalışmalarının da gerçekleştirildiği parklardaki oyun grupları güvenli hale getiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çocukların aileleriyle vakit geçirdikleri park ve yeşil alanlardaki çalışmalara yoğunlaştıklarını belirterek, "Çocuklarımızın daha temiz ve sağlıklı bir ortamda gönüllerince oyun oynayabilmeleri adına parklarımızdaki eskiyen ve yıpranan oyun gruplarını yenileri ile değiştiriyoruz." ifadesini kullandı.