Son dakika haberi... Toroslar EDAŞ bu yıl Adana'ya 260 milyon TL yatırım yapacak - Son Dakika

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş (EDAŞ) tarafından bu yıl Adana'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yaklaşık 260 milyon TL tutarında yatırım yapılacak.

Firmadan yapılan açıklamada, firmanın her yıl en iyi ve en kaliteli hizmeti müşterilerine sunmak amacıyla şebeke yatırımlarına kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

Firmanın geçen yıl Adana'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 154 milyon TL yatırım gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toroslar EDAŞ, şebekenin güçlenmesi ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla 2020 yılında bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Adana'da 78 bin 565 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştirirken, 78 pano, 233 trafo, 299 dağıtım merkezi ve 1144 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı. Toroslar EDAŞ, Adana'da sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak üzere bakım, onarım ve yenilemenin yanı sıra kesintisiz enerji için yeni yatırımlar gerçekleştirecek. 2021 yılında yaklaşık 260 milyon TL yatırım yapılacak."

Açıklamada, müşterilerin tüm taleplerini, "Toroslar Mobil 186 Uygulaması", "186 Çağrı Merkezi" veya Toroslar EDAŞ'ın devreye alınan "0 322 186 00 00" numaralı WhatsApp müşteri iletişim kanalı üzerinden iletebilecekleri duyuruldu.