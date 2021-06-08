Üye Girişi
Son dakika haberi! Torosların zirvesinde yaşayan 640 çocuk denizle buluşuyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Torosların zirvesinde yaşayan 640 çocuk denizle buluşuyor

08.06.2021 10:01
Son dakika haberi! Torosların zirvesinde yaşayan 640 çocuk denizle buluşuyor, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Toroslar Belediyesi işbirliği ile "Toroslar İlerle Gençlik Seninle" projesi kapsamında merkez Toroslar ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yaşayan 640 çocuk denizle buluşturuluyor.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Toroslar Belediyesi işbirliği ile "Toroslar İlerle Gençlik Seninle" projesi kapsamında merkez Toroslar ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yaşayan 640 çocuk denizle buluşturuluyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Silifke Kapızlı Maliye Gençlik Kampında 7-18 Haziran 2021 tarihleri arasında 12-16 yaş grubu gençlerin eğitim, sosyal, kültürel ve sportif anlamda kendilerini geliştirmeleri amacıyla 4 dönem olmak üzere 320 erkek, 320 kız toplam 640 genç denizle buluşturulacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçe sınırları içerisinde yaşayan başarılı, ancak ailesinin maddi durumu tatil yapmaya elverişli olmayan 12-16 yaş grubu gençleri, ücretsiz yaz kampı ile ödüllendirmek, iletişimini güçlendirmek, doğa ortamında rekreatif etkinliklerle yarışma olgusunu da işe katarak takım ruhunu kazandırmak, sosyal yaşam, paylaşım, kardeşlik ve yardımlaşma olgusunu geliştirerek çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile gerçekleştirilen gençlik kampı açılış töreniyle başladı.

"Toroslar İlerle Gençlik Seninle" projesi kapsamında gerçekleştirilen gençlik kampının açılış töreni, Silifke Kapızlı Maliye Gençlik Kampında Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve 160 erkek kampçı gencin katılımı ile yapıldı.

"Her yıl gençlerimizi kamplarımızda ağırlamak istiyoruz"

Açılışta gençlere seslenen Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir, gençleri gençlik kampında ağırlamaktan büyük onur duyduklarını söyledi. Gençlik kamplarıyla ilgili bilgi veren Demir, "Silifke ilçesi Kapızlı Mahallesinde bakanlığımıza ait şu an içinde bulunduğunuz kampla birlikte gençlerin faydalanabileceği toplam 6 tane gençlik kampımız var. Her yıl özellikle yaz döneminde Türkiye'nin 80 ilinden gençler, bakanlığımızın internet sitesi üzerinden doğa ve deniz kampları için online başvuru yapıyorlar. Şu an sizler İl Müdürlüğümüz ve Toroslar Belediyesinin ortak projesi ile bizlerin misafirlerisiniz. Sizden sonra da Türkiye'nin dört bir yanından bakanlığımıza başvuru yapan ve kampa katılmaya hak kazanan gençlerimizi misafir edeceğiz. Onlar da sizler gibi bu kamplarımızda hem eğitim, kültür sanat ve spor faaliyetleri icra edecekler hem de bol bol eğlenecekler. Bu tesisimiz devletimizin siz değerli gençlere sunmuş olduğu güzide bir tesis. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da aramızda. Bizler yerel yönetimlerimizle birlikte hazırladığımız ortak projelerle bu kampları her yıl geleneksel hale getirerek gençlerimizi kamplarımızda ağırlamak istiyoruz. Sevgili gençler, bundan sonra her yıl sizlerle burada buluşalım. Kampımıza hoş geldiniz. İyi eğlenceler diliyorum" dedi.

"Sizler için daha güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz"

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz da "Sizler bizim çocuklarımızsınız, bizlerin geleceğisiniz. Geleceğe ilişkin bütün umudumuz sizlersiniz. Bugün bu kampla tanıştığınız arkadaşlarınızla yıllar boyunca görüşeceksiniz, çünkü bu tür etkinlikler insanın hayatı boyunca unutamayacağı etkinliklerdir. Sevgili gençler, burada sizler için sunduğumuz imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye bakın ve kesinlikle çekinmeyin. Burada yapılan sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere mutlaka katılın ve öğrenin. Bilmediğiniz şeyleri öğrenmekten kaçmayın, üzerine gidin, merak edin ve mutlaka yapın. İnsanı geliştiren, yeni şeyler öğreten en önemli şey merak etmektir. Merak edin, bilmiyorsanız sorun ve öğrenin ki bu sayede daha girişken olabilesiniz. Mesela langırt, masa tenisi, dart, mangala gibi bir çok etkinlik yapacaksınız; hayatınızda hiç oynamamış olabilirsiniz, deneyin çekinmeyin oynayın ve mutlaka yapın. Sevgili gençler, sizleri seviyoruz ve sevmeye, sizler için daha güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz. İyi bir kamp dönemi geçirmenizi diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Demir ve Yılmaz, gençlerle birlikte langırt ve masa tenisi oynadıktan sonra kamptan ayrıldılar.

Kamp dönemi boyunca gençlik liderleri eşliğinde gençlere yönelik yüzme, voleybol, futbol, masa tenisi, dart, langırt, mangala, matrak oyunu, halk oyunları, sokak oyunları, el işi çalışmaları, müzik, tiyatro, kişisel beceri sergileme (şarkı, şiir, herhangi bir enstrüman çalma) gibi sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek. - MERSİN

Son dakika haberi! Torosların zirvesinde yaşayan 640 çocuk denizle buluşuyor
Son dakika haberi! Torosların zirvesinde yaşayan 640 çocuk denizle buluşuyor
Son dakika haberi! Torosların zirvesinde yaşayan 640 çocuk denizle buluşuyor
Son dakika haberi! Torosların zirvesinde yaşayan 640 çocuk denizle buluşuyor
Son dakika haberi! Torosların zirvesinde yaşayan 640 çocuk denizle buluşuyor
Son dakika haberi! Torosların zirvesinde yaşayan 640 çocuk denizle buluşuyor
Son dakika haberi! Torosların zirvesinde yaşayan 640 çocuk denizle buluşuyor

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Silifke, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi! Torosların zirvesinde yaşayan 640 çocuk denizle buluşuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Binlerce yıllık teknikle yapılıyorlar! Bıçak ve kılıçlar yok satıyor 11:45 Binlerce yıllık teknikle yapılıyorlar! Bıçak ve kılıçlar yok satıyor Boğulduktan sonra yakılan Fatma Mavi'nin katil zanlıları suçlamaları kabul etmedi 11:42 Boğulduktan sonra yakılan Fatma Mavi'nin katil zanlıları suçlamaları kabul etmedi Ezgi Mola davasında yeni gelişme! Mahkeme, suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek 11:27 Ezgi Mola davasında yeni gelişme! Mahkeme, suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek
Şeyma Subaşı, 11:25 Şeyma Subaşı, "Sevgilisi dolandırıcı" iddialarına ateş püskürdü! Bu sefer müstakbel enişte de sessizliğini bozdu Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek 11:14 Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs atlatan Aydın Aydın'a ilginç mesaj! 11:02 İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs atlatan Aydın Aydın'a ilginç mesaj!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor 10:33 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı 09:52 Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı

Son Dakika Haberleri
11:48 Eleştirilere kulak asmayan Duygu Özaslan, cesur bikinisiyle kamera karşısına geçti
11:43 Kaptan Burak Yılmaz, İtalya maçı öncesi çok umutlu konuştu: Biz büyük maçları severiz
11:41 Boğulduktan sonra yakılan Fatma Mavi'nin katil zanlıları suçlamaları kabul etmedi
11:33 MicroStrategy, 400 milyon dolarlık Bitcoin alacak
11:26 Ezgi Mola davasında yeni gelişme! Mahkeme, suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek
11:25 Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek
11:24 Şeyma Subaşı, "Sevgilisi dolandırıcı" iddialarına ateş püskürdü! Bu sefer müstakbel enişte de sessizliğini bozdu
11:14 Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek
11:13 Ali Koç'tan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar
10:57 Thodex mağdurları, alacakları için haciz kararı aldırmaya başladı
Eleştirilere kulak asmayan Duygu Özaslan, cesur bikinisiyle kamera karşısına geçti Eleştirilere kulak asmayan Duygu Özaslan, cesur bikinisiyle kamera karşısına geçti         
11:48
Kaptan Burak Yılmaz, İtalya maçı öncesi çok umutlu konuştu: Biz büyük maçları severiz Kaptan Burak Yılmaz, İtalya maçı öncesi çok umutlu konuştu: Biz büyük maçları severiz         
11:44
MicroStrategy, 400 milyon dolarlık Bitcoin alacak MicroStrategy, 400 milyon dolarlık Bitcoin alacak         
11:34
Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek         
11:26
Ali Koç'tan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar Ali Koç'tan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar         
11:14
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu         
10:37
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Marmara'daki müsilaj kabusunu en iyi anlatan görüntüler Bursa'dan geldi: Bütün marina betonla kaplı gibiydi Marmara'daki müsilaj kabusunu en iyi anlatan görüntüler Bursa'dan geldi: Bütün marina betonla kaplı gibiydi         
09:46
Sedat Peker Sedat Peker "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" demişti! Mahkeme başkanından ilk açıklama geldi         
09:21
Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın         
09:12
Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler         
09:05
Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım         
00:37
Türk gazeteci aşı kartı çıkartmak istedi, uyruk kısmında Afgan yazdığını görünce şaşırdı Türk gazeteci aşı kartı çıkartmak istedi, uyruk kısmında Afgan yazdığını görünce şaşırdı         
20:59
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi         
19:57
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi         
19:37
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 11:58:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Torosların zirvesinde yaşayan 640 çocuk denizle buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement