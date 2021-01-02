Son dakika haberi! Tosya'da 3 köyde karantina sonlandırıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Tosya'da 3 köyde karantina sonlandırıldı
02.01.2021 20:31
Son dakika haberler: Tosya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında üç köyde başlatılan karantina uygulaması sona erdi.
Tosya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında üç köyde başlatılan karantina uygulaması sona erdi.
Tosya Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca ilçeye bağlı Karaköy, Kuşçular ve Karabey köylerinin artan vaka sayıları nedeniyle karantinaya alındığı hatırlatılarak, yapılan kontrollerde köylerdeki vaka sayılarında yaşanan düşüş sebebiyle karantina uygulamasının sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.
Böylelikle Tosya'da üç köyde devam eden karantina uygulaması sonlandırılmış oldu. - KASTAMONU
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