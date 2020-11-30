Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aile, akraba ve hane ziyaretlerine yasak getirildi.

Kaymakam Deniz Pişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede vaka sayılarında son bir ay içerisinde artış yaşandığını kaydetti.

Artışta ülke çapında yaşanan durumun yanı sıra yerel kaynaklı nedenlerin de etkili olduğunu vurgulayan Pişkin, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Maske-mesafe-temizlik temel kuralında maske alışkanlığının artık oturduğunu, vatandaşlarımızın büyük oranda maske kullanımına dikkat ettiğini memnuniyetle gözlemliyoruz. Bununla birlikte mesafe ve temizlik kuralları için aynı şeyi söyleyemiyoruz, henüz arzu edilen farkındalık düzeyine gelebilmiş değiliz. Bunun haricinde, yaptığımız çalışmalar ve gözlemlerimiz, artışta özellikle ev ziyaretlerinin, taziye ziyaretlerinin ve kadınlar arasında yapılan altın günü, kısır günü, çay günü gibi sosyal amaçlı bir araya gelmelerin payının büyük olduğu anlaşılıyor. Ayrıca komşu, akraba ve hasta ziyaretlerinden de yine kadınlarımızın imtina etmediğini, pozitif ve temaslı olan vatandaşlarımızın öykülerinden anlıyoruz."

Konuyla ilgili Hıfzıssıhha Kurulunun bugün toplanacağını belirten Pişkin, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tosya Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alacağımız karar doğrultusunda, bugünden itibaren, tüm ilçe genelinde aile, akraba ve hane ziyaretlerini yasaklıyoruz. Muhtarlarımız ve kolluk görevlilerimizin tespiti ile duyarlı vatandaşlarımızın ihbarları sonucu tedbir kararına aykırılık saptandığında hem misafire hem de misafiri kabul eden ev sahibine ayrı ayrı 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağını şimdiden sizlere duyurmak istiyorum."