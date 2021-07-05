Son dakika haberi | TPLF'nin binlerce esir Etiyopyalı askeri Mekelle'ye getirdiği ileri sürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF), esir tuttuğu binlerce federal ordu askerini kontrol altına aldığı Tigray'ın başkenti Mekelle'ye getirdiği ileri sürüldü.

Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF), esir tuttuğu binlerce federal ordu askerini kontrol altına aldığı Tigray'ın başkenti Mekelle'ye getirdiği ileri sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Etiyopya ordusu üniforması giyen binlerce askerin Mekelle sokaklarında yürütüldüğü görüldü. Görüntülerde, rehabilitasyon merkezine taşındığı ileri sürülen askerlerin yürüyüşü sırasında yerel halkın TPLF lehine sloganlar attığı da duyuldu. Etiyopya Başbakan Abiy Ahmed, bugün mecliste yaptığı konuşmada, Kasım 2020'de başlatılan operasyonla amaçlarına ulaştıklarını belirterek Etiyopya ordusunun Tigray'ı kontrollü şekilde boşalttığını dile getirmişti. Tigray operasyonuyla Kuzey Komutanlığından çalınan silahların geri alındığını ve TPLF'nin toplumu bölme hedefinin bertaraf edildiğini kaydeden Ahmed, örgütün üst düzey isimlerinin de yakalandığını aktarmıştı. Etiyopya hükümeti, 28 Haziran'da, TPLF'nin kontrolü sağladığı Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Etiyopya, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | TPLF'nin binlerce esir Etiyopyalı askeri Mekelle'ye getirdiği ileri sürüldü - Son Dakika

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