Son dakika haberi... Trablus'ta mayın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Trablus'ta mayın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

25.04.2022 15:25
Son dakika haberi... Trablus'ta mayın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde mayın patlaması sonucu Afrika kökenli bir sivil yaralandı.

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde mayın patlaması sonucu Afrika kökenli bir sivil yaralandı.

Libya Sağlık Bakanlığı Enformasyon Dairesinden yapılan yazılı açıklamaya göre patlamaya, Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus'a yönelik saldırılarından kalan bir mayın sebep oldu.

Mayınların sivillerin hayatını tehlikeye attığını vurgulayan Enformasyon Dairesi, "Çatışma döneminden kalan mayınların haritalandırılması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermesiyle ülke yeniden şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Hafter saflarındaki Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin, Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekilirken çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı tuzakladıkları ortaya çıkmıştı.

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Tripoli, Afrika, Libya, Mayın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Trablus'ta mayın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Trablus'ta mayın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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