Son dakika haberi... Trabzon Büyükşehir Belediyesi atıkları kaynağından ayrıştıracak - Son Dakika

Son dakika haberi... Trabzon Büyükşehir Belediyesi atıkları kaynağından ayrıştıracak

Son dakika gelişmesine göre Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atıkları kaynağından ayrıştırmak için çalışmalarını tamamladığı bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atıkları kaynağından ayrıştırmak için çalışmalarını tamamladığı bildirildi.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarındaki atıkların kaynağından ayrıştırılıp geri dönüşüme sokulmasına ilişkin hayata geçirilen proje kapsamında, belediyenin gerekli çalışmaları tamamlandığı ve 2020 yılı itibarıyla Sıfır Atık Yönetimi Uygulaması'nın başlatıldığı belirtildi.

Proje kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasında oluşturulan atık geçici depolama alanına kapalı sistem kompost cihazı yerleştirilerek aktif hale getirildiği ifade edilen açıklamada, alınan kompost makinesi ile organik gübre üretimine başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, bu sayede belediye yemekhanesinde oluşan sebze meyve atıkları, park ve bahçelerde oluşan çim, yaprak gibi organik atıklar ile buluşturularak aylık ortalama 500-600 kilogram kompost (organik gübre) elde edilmesinin planlandığına işaret edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kapalı sistem kompost cihazını Trabzon'da kullanan ilk ve tek kurum olduğu belirtilen açıklamada, ekiplerin yemekhaneden aldığı organik atıkları komposta dönüştürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yemek atıklarının, Trabzon'da ilk kez kullanılan cihaz sayesinde komposta dönüştürülerek doğaya geri kazandırıldığı ve doğanın sera gazı etkilerinden korunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Uygulanan proje kapsamında yemekhaneden çıkan yemek atıkları ile makineye besleme yapılmakta ve yaklaşık 3-4 haftalık bekleme süresiyle çürüme gerçekleşerek kompost elde edilmektedir. Daha sonra elde edilen bu kompost, toprakta kullanılmak üzere gübreye dönüşmektedir. Zararsız ve besin yönünden zengin olarak gösterilen kompost, çevre dostu olması yönüyle dikkat çekmektedir. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, bu işlemle aylık ortalama 500-600 kilogram civarında kompost elde ederken, üretilen kompost ise belediyeye bağlı parklarda ve saksı bitkilerinde uygulanarak toprağın organik maddelerce zenginleşmesi sağlanmaktadır."

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Trabzon Büyükşehir Belediyesi atıkları kaynağından ayrıştıracak - Son Dakika

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