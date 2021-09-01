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Son dakika haberi... Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba adliyeye sevk edildi

01.09.2021 14:15
Son dakika haberi... Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba adliyeye sevk edildi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Trabzon'un Of ilçesinde 3 kızını silahla vurarak öldüren kişi, adliyeye sevk edildi.

Trabzon'un Of ilçesinde 3 kızını silahla vurarak öldüren kişi, adliyeye sevk edildi.

İlçeye bağlı Uluağaç Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kızları Y.G. (10), H.G. (7) ve E.B.G'yi (4) tabancayla vurarak öldüren E.G'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen E.G, daha sonra Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

Adliye girişinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındığı, zanlı E.G'ye çelik yelek giydirildiği gözlendi.

Of ilçesinde müezzin olarak görev yaptığı öğrenilen E.G, henüz belirlenemeyen nedenle 3 kızını tabancayla vurarak öldürdükten sonra 112 Acil Servisi arayıp, kızlarını vurduğunu söylemiş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede çocukların öldüğü belirlenmişti.

Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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