Son dakika haberi: Trabzon'da 7 bina ve 2 samanlığın hasar gördüğü yangınla ilgili çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Trabzon'da 7 bina ve 2 samanlığın hasar gördüğü yangınla ilgili çalışmalar sürüyor

14.01.2021 14:51
Son dakika haberi: Trabzon'da 7 bina ve 2 samanlığın hasar gördüğü yangınla ilgili çalışmalar sürüyor, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Trabzon'un Aralıklı ilçesine bağlı Taşgeçit Mahallesi'nde 7 bina ve 2 samanlığın büyük hasar gördüğü yangınla ilgili hasar tespit çalışmaları ve yardım faaliyetleri devam ediyor.

Trabzon'un Aralıklı ilçesine bağlı Taşgeçit Mahallesi'nde 7 bina ve 2 samanlığın büyük hasar gördüğü yangınla ilgili hasar tespit çalışmaları ve yardım faaliyetleri devam ediyor.

İlçeye 36 kilometre mesafede Taşgeçit Mahallesi'ndeki yangınla ilgili Aralıklı Kaymakamlığınca hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Zarar gören yapıları inceleyen ekipler, mağdurlarla da görüştü.

Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar, geceyi komşularında geçirirken, ihtiyaçları Türk Kızılay Trabzon Şubesi ile çeşitli sivil toplum örgütlerince karşılandı.

Vatandaşlar, yangından zarar görmeyen bazı eşyalarını enkazdan çıkarmaya çalıştı.

Mağdur vatandaşlar için konteynerler Ankara'dan yola çıktı

Köy muhtarı Ziya Kotaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktığını öğrenince ilçe merkezinden Taşgeçit'e geldiğini söyledi.

Yangın sırasında çok şiddetli bir rüzgar olduğunu belirten Kotaman, şöyle devam etti:

"15-20 dakikada tüm evler alevler içinde kaldı. İtfaiyemiz, herkes elinden geleni yaptı ama kurtaramadık. Allah'ıma şükür can kaybımız yok, tesellimiz odur. Maddi hasarımız büyük. Valimiz, Belediye Başkanımız hemen geldi. Tüm yetkililer seferber oldu. Allah razı olsun, hepsi elinden geleni sundular, sunmaya devam ediyorlar. Devletimiz var olsun. Acil olarak ihtiyaçlarımızı gideriyorlar. Bunun altından kalkacağız hep birlikte. Hasar tespit çalışması yapıldı. Ankara'dan İçişleri Bakanımız konteyner gönderdi. Şu an yolda. 9 konteyner gelecek. Bir yer tespit ettik, oraya kuracağız. Yanan evler de yeniden yapılacak."

Evi yanan Hatice Hira, yangın sırasında evde olduğunu ifade ederek, "Yukarıdan ateşleri, yangını gördük. Bir anda alevler aşağı doğru inip evleri sardı. Evlerimiz hep yandı, perişanız. Sadece bizim evimiz değil, komşularınki de yandı." diye konuştu.

Muhammet Hira da çalıştığı için yangın sırasında evde olmadığını kaydederek, "Neden çıktığını tam olarak bilmiyoruz ama rüzgarla yayılmış. Biz o saatte çarşıdaydık, çalışıyorduk. Duyunca hemen köye geldik. Geldiğimizde zaten büyük bölümü kül olmuştu." dedi.

"Devletimiz var olduktan sonra bunları da atlatırız"

Köy sakinlerinden Raşit Gündoğdu ise karşı mahallede oturduğunu ve yangını fark edince hemen akrabalarını arayıp haber verdiğini söyledi.

Gündoğdu, "Kıvılcımları gördüm. Hemen telefon edip akrabalarıma, diğer vatandaşlara haber verdim. 'Dışarı çıkın, yanacaksınız' dedim.' Onlar dışarı çıktı. Sonra ateşin samanlığa düşmesiyle burası patladı. Evin girişi kapandı. Kendilerini dışarı zor attılar. Zaten yaşlılardı. Hayvanları da yanmaktan kurtardılar. İtfaiye gelene kadar burası alev topuna döndü. Sonra hemen yan taraftaki evdekileri ve hayvanları kurtardık. Ateşler, kıvılcımlar bir kilometre öteye kadar gitti." diye konuştu.

Yangının ardından başta Vali İsmail Ustaoğlu olmak üzere devletin tüm birimlerinin mahalleye geldiğini vurgulayan Gündoğdu, "Allah devletimize sağlık, sıhhat versin. Tüm kurumlarına, birimlerine teşekkür ediyoruz. Anında buraya geldiler. İnşallah yaraları hep birlikte saracağız. Can kaybı yok, bundan ötesi de yoktur. Devletimiz sağ olsun. Devletimiz var olduktan sonra bunları da atlatırız." ifadelerini kullandı.

Başkan Zorluoğlu'ndan "geçmiş olsun" ziyareti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da vatandaşlara "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Muhtar Kotaman ve vatandaşlarla görüşen Zorluoğlu, "Burada büyük bir felaket atlattınız. Önemli olan ve bizi mutlu eden taraf ise ölü ve yaralı olmaması. Allah beterinden muhafaza eylesin. Epey bir hasar olmuş. Bizler buradayız. Kendinizi hiç yalnız hissetmeyin. Ortaya çıkan zararı el birliğiyle gidereceğiz. Buraya gelirken yolumuzu da gördük. Burada 350 hane var. Yolun bozuk olduğuna şahit olduk. İnşallah 2021 yılı içerisinde burayı da yatırım planımıza alarak, yolları daha iyi bir hale kavuşturacağız." diye konuştu.

Aralıklı ilçesine bağlı Taşgeçit Mahallesi'nde dün bir evin bahçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangında, 7 bina ile 2 samanlık büyük oranda hasar görmüş, kullanılmaz hale gelmişti.

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Hisarcık, Trabzon, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Trabzon'da 7 bina ve 2 samanlığın hasar gördüğü yangınla ilgili çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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