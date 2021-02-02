Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 4 katlı bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı.

Erdoğdu Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrum katındaki odunlar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladıı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kısa sürede söndürürken, apartman sakinleri de tedbir amaçlı tahliye edildi.