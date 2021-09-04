Ayağını camdan çıkararak araç kullanan kamyon sürücüsü kameralara yansıdı - Son Dakika

Trabzon'da, bir kamyon sürücüsünün ayağını camdan sarkıtarak araç kullanması kameralara yansıdı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücünün seyir halindeyken ayağını kamyonun camından sarkıtarak yoluna devam etmesi, diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

Seyir halindeki kamyon, vatandaşların görüntülerle birlikte ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.

Sürücüye, ihbara konu ihlal ve araçta bulunan eksiklikler nedeniyle idari para cezası ile trafik ceza puanı işlemi uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından da görüntüler, "Vatandaşlarımızın huzur ve sükununu bozan abartılı egzozlu araçlar ile trafik güvenliğini tehdit eder nitelikte araç kullananlara yönelik denetimler, vatandaşlarımızın haklı şikayetleri ve resen tespitlerimizle devam edecektir." ifadeleri ile paylaşıldı.