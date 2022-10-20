Son dakika haberi... Trabzon'da bataklığa saplanan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bataklıkta mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Söğütlü Mahallesi sahil mevkisinde E.Y, henüz belirlenemeyen nedenle bataklığa saplandı.
Kendi imkanlarıyla kurtulamayan E.Y, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği personeli, dizlerine kadar bataklığa saplanan E.Y'yi bulunduğu yerden çıkardı.
E.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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