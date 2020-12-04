Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Adacık Mahallesi'nin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla saat 21.00 itibarıyla ikinci emre kadar karantinaya alındığı belirtildi.
Mahalleye giriş ve çıkışların güvenlik güçlerinin kontrolünde sağlanacağı öğrenildi.
- Kaynak: AA
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