Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin haritada pozitif vaka oranının en fazla olduğu illerin başında gelen Trabzon için valilik harekete geçti. Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, cenaze namazlarına katılım sınırlaması getirildiğini bildirildi.
Açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, valiliğimiz tarafından daha önce de duyurulduğu üzere, cenaze namazlarına katılım 30 kişiyle sınırlandırılmıştır. Ayrıca, cenaze evlerinde akşamları toplu olarak bir araya gelmekten mutlaka kaçınılması gerekmektedir" denildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsün Türkiye'deki ilk günlerinden itibaren inişli ve çıkışlı haritasıyla dikkat çeken Trabzon'da tabloya göre her 100 bin kişide 228.02 vaka tespit edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Korona vaka sayılarıyla alarm veren Trabzon'da cenaze namazlarına 30 kişi sınırı getirildi - Son Dakika