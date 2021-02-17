Korona vaka sayılarıyla alarm veren Trabzon'da cenaze namazlarına 30 kişi sınırı getirildi - Son Dakika

Korona vaka sayılarıyla alarm veren Trabzon'da cenaze namazlarına 30 kişi sınırı getirildi

17.02.2021 19:12

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye haritası üzerinden yayınladığı verilerine göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Kovid- 19 vaka sayılarının en yüksek olduğu Trabzon için yeni kısıtlama kararı alındı. İlde virüsün cenaze namazları ve taziye ziyaretleri ile yayıldığının belirlenmesi üzerine namazlara katılım 30 kişi ile sınırlandırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin haritada pozitif vaka oranının en fazla olduğu illerin başında gelen Trabzon için valilik harekete geçti. Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, cenaze namazlarına katılım sınırlaması getirildiğini bildirildi.

Açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, valiliğimiz tarafından daha önce de duyurulduğu üzere, cenaze namazlarına katılım 30 kişiyle sınırlandırılmıştır. Ayrıca, cenaze evlerinde akşamları toplu olarak bir araya gelmekten mutlaka kaçınılması gerekmektedir" denildi.

TRABZON NÜFUSA GÖRE EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLİMİZ

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsün Türkiye'deki ilk günlerinden itibaren inişli ve çıkışlı haritasıyla dikkat çeken Trabzon'da tabloya göre her 100 bin kişide 228.02 vaka tespit edildi.

Korona vaka sayılarıyla alarm veren Trabzon'da cenaze namazlarına 30 kişi sınırı getirildi

Türkiye, Trabzon, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Korona vaka sayılarıyla alarm veren Trabzon'da cenaze namazlarına 30 kişi sınırı getirildi - Son Dakika


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