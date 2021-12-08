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Örtü yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

Örtü yangınına müdahale ediliyor

08.12.2021 16:43

Trabzon'un Sürmene ilçesinde başlayan örtü yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde başlayan örtü yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Dirlik Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, TİSKİ ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle zaman zaman etkisini artıran yangına müdahalede bulunan ekipler, çevredeki evleri tedbir amaçlı tahliye etti.

Bu arada, mahalledeki evinde yalnız yaşayan ve yatağa bağımlı olan Hanife Çakır (90), yangından etkilenmemesi için ekiplerin yardımıyla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgeye gelen Sürmene Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, ilgililerden yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Örtü yangınına müdahale ediliyor
Örtü yangınına müdahale ediliyor
Örtü yangınına müdahale ediliyor
Örtü yangınına müdahale ediliyor
Örtü yangınına müdahale ediliyor
Örtü yangınına müdahale ediliyor
Örtü yangınına müdahale ediliyor
Örtü yangınına müdahale ediliyor
Örtü yangınına müdahale ediliyor

Orman İşletme Müdürlüğü, İtfaiye, Sürmene, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Örtü yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika


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