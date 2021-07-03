Son dakika haberi... Trabzon'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mustafa Özdemir'in (77) kullandığı 61 AU 760 plakalı otomobil, Sungören Mahallesi'ndeki hastane kavşağında beton elektrik direğine çarptı.
Özdemir, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Özdemir'in Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan cesedi, hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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