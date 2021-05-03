Trabzon'da fırının imalat bölümünde kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişiye para cezası verildi.
Alınan bilgiye göre, kumar oynandığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, Ortahisar ilçesindeki fırına operasyon düzenledi.
Operasyonda fırının imalat bölümünde kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza uygulandı.
Kumar oynatılan fırın mühürlenerek kapatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Trabzon'da fırının imalat bölümünde kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza kesildi - Son Dakika