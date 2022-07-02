Son dakika haberi | Trabzon'da fuhuş operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Trabzon'da fuhuş operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

02.07.2022 00:04
Son dakika haberi | Trabzon'da fuhuş operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Trabzon'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ortahisar ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden müşteri temin ederek fuhuş yaptıkları tespit edilen şüphelileri takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.

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Kaynak: AA

Ahlak Büro Amirliği, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Trabzon'da fuhuş operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Trabzon'da fuhuş operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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