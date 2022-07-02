İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ortahisar ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden müşteri temin ederek fuhuş yaptıkları tespit edilen şüphelileri takibe aldı.

Kaynak: AA

Ahlak Büro Amirliği, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Trabzon'da fuhuş operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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